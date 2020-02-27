Achim Müller auf der Suche nach dem Besten vom RindJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.02.2020: Achim Müller auf der Suche nach dem Besten vom Rind
43 Min.Folge vom 27.02.2020Ab 12
Wo in Deutschland gibt es das leckerste Gericht vom Rind? Egal ob Steak, Burger, Wurst oder Braten - Chefkoch Achim Müller reist dafür von der Ostsee bis nach München. Dabei achtet der Experte bei den Gerichten besonders auf Regionalität und Nachhaltigkeit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins