Achim Müller auf der Suche nach dem Besten vom Rind

Kabel EinsFolge vom 27.02.2020
43 Min.Folge vom 27.02.2020Ab 12

Wo in Deutschland gibt es das leckerste Gericht vom Rind? Egal ob Steak, Burger, Wurst oder Braten - Chefkoch Achim Müller reist dafür von der Ostsee bis nach München. Dabei achtet der Experte bei den Gerichten besonders auf Regionalität und Nachhaltigkeit.

