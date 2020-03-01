Der Wasserpark der Superlative: "Rulantica" in RustJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 01.03.2020: Der Wasserpark der Superlative: "Rulantica" in Rust
Es ist die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Europa Parks: "Rulantica", die neue Spaß-Wasserwelt in Rust. In 26 Monaten Bauzeit entstand auf 450.000 qm einer der spektakulärsten Wasserparks Deutschlands. In sieben Themenbereichen gibt es 17 Wasserrutschen, Wellenbecken und Strömungskanäle. Erstaunlich: Palmen sucht man vergeblich, stattdessen findet man Fichten, Eisberge und Trolle. Mehr als ein Jahr hat "Abenteuer Leben" das Mega-Bauprojekt begleitet.
