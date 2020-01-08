Cooking Daddy - der YouTube Star aus IndienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.01.2020: Cooking Daddy - der YouTube Star aus Indien
43 Min.Folge vom 08.01.2020Ab 12
Der Inder Arumugam ist eine echte YouTube Berühmtheit, weil er genau das macht, was er am besten kann: kochen - auf eine ganz spezielle Art und Weise: Arumugam grillt eine ganze Ziege über dem Feuer, brät Lobster in der Pfanne - alles draußen, in riesen Mengen und unter einfachsten Bedingungen. Häufig helfen ein paar Dorfbewohner mit. Das Resultat ist einsame Spitze. Reporter Alex ist nach Indien geflogen, um den neuesten YouTube Dreh des Cooking Daddys zu begleiten.
