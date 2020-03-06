Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 06.03.2020
45 Min.
Ab 12

Es ist eines der wertvollsten Metalle der Welt: Gold. Begehrt, geliebt und eine sichere Wertanlage. Die größten natürlichen Vorkommen gibt es in Südafrika. Auch in China oder Australien liegen bedeuten Menge unter der Erde. Aber in der Schweiz? Nein, natürliche Vorkommen hat die Schweiz keine, aber eine clevere Idee hatten die Eidgenossen. Das Alpenland hat einen Weg gefunden, aus Müll Gold zu machen. Und sie sind damit extrem erfolgreich ...

