Kabel EinsFolge vom 16.03.2020
45 Min.Folge vom 16.03.2020Ab 12

Burkhard Schork ist Jäger, Metzger und prämierter Küchenchef. Und er hat eine Vorliebe für vergessene Gerichte. Wie wäre es mit Schillers Leibgericht "Schunken", süßer Senfrahmsuppe mit Nierentörtchen oder die grob gewolfte Bratwurst der elften Generation? Der Koch zeigt, wie man aus diesen Gerichten ein Gourmet-Menü der besonderen Art macht.

