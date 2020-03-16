Schorck und die vergessenen GerichteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.03.2020: Schorck und die vergessenen Gerichte
45 Min.Folge vom 16.03.2020Ab 12
Burkhard Schork ist Jäger, Metzger und prämierter Küchenchef. Und er hat eine Vorliebe für vergessene Gerichte. Wie wäre es mit Schillers Leibgericht "Schunken", süßer Senfrahmsuppe mit Nierentörtchen oder die grob gewolfte Bratwurst der elften Generation? Der Koch zeigt, wie man aus diesen Gerichten ein Gourmet-Menü der besonderen Art macht.
