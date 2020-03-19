TK-Perlen: Was taugen Torten aus dem Supermarkt?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.03.2020: TK-Perlen: Was taugen Torten aus dem Supermarkt?
44 Min.Folge vom 19.03.2020Ab 12
La Dolce Vita! Aber aus dem Supermarkt? Können TK-Torten mit denen vom Konditor mithalten? Und stimmt das Versprechen "gleicher Geschmack für weniger Aufwand"? "Abenteuer Leben" hat gemeinsam mit Torten-Expertin Susanne Breyer den Geschmackstest gemacht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins