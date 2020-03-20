Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Stadtpiraten reloaded - Lissabon

Kabel EinsFolge vom 20.03.2020
Stadtpiraten reloaded - Lissabon

Stadtpiraten reloaded - LissabonJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 20.03.2020: Stadtpiraten reloaded - Lissabon

44 Min.Folge vom 20.03.2020Ab 12

Für Reporter Tobi geht es abseits der touristischen Pfade in eine der schönsten Städte Europas: Lissabon. Dabei entdeckt er tolle Hotspots, kulturelle Highlights, das beste Essen und den Platz für den perfekten Sundowner. Nebenbei stellt er sich in bester Joko & Klaas Manier einem außergewöhnlichen Duell. Alles, was den Portugiesen hoch und heilig ist, will er ausprobieren - in einem Zweikampf mit einer einheimischen, bezaubernden Gegnerin ...

Alle verfügbaren Folgen