Stadtpiraten reloaded - Lissabon
20.03.2020
Für Reporter Tobi geht es abseits der touristischen Pfade in eine der schönsten Städte Europas: Lissabon. Dabei entdeckt er tolle Hotspots, kulturelle Highlights, das beste Essen und den Platz für den perfekten Sundowner. Nebenbei stellt er sich in bester Joko & Klaas Manier einem außergewöhnlichen Duell. Alles, was den Portugiesen hoch und heilig ist, will er ausprobieren - in einem Zweikampf mit einer einheimischen, bezaubernden Gegnerin ...
