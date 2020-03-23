Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 23.03.2020
45 Min.Folge vom 23.03.2020Ab 12

Computer, Tablets, Handys. Gebrauchte Elektronik-Geräte, so aufgearbeitet, dass sie wieder wie neu sind. Das gibt's - und damit lässt sich ordentlich Geld sparen. "Abenteuer Leben" zeigt, wie viel, wie es funktioniert und worauf man bei generalüberholten Produkten achten muss. Und: Coffee Cooking mit Patrick.

