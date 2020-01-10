Echtzeitkochen - Backhendl mit KartoffelsalatJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.01.2020: Echtzeitkochen - Backhendl mit Kartoffelsalat
42 Min.Folge vom 10.01.2020Ab 12
"Abenteuer Leben"-Speed- Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: Backhendl mit Kartoffelsalat - unmöglich? Nein, sagt Sebastian und will alles in zehn Minuten schaffen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins