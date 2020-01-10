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Abenteuer Leben am Sonntag

Echtzeitkochen - Backhendl mit Kartoffelsalat

Kabel EinsFolge vom 10.01.2020
Echtzeitkochen - Backhendl mit Kartoffelsalat

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 10.01.2020: Echtzeitkochen - Backhendl mit Kartoffelsalat

42 Min.Folge vom 10.01.2020Ab 12

"Abenteuer Leben"-Speed- Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: Backhendl mit Kartoffelsalat - unmöglich? Nein, sagt Sebastian und will alles in zehn Minuten schaffen.

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