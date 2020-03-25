Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

BBQ-Geheimnisse: Das beste Steak der USA

Kabel EinsFolge vom 25.03.2020
BBQ-Geheimnisse: Das beste Steak der USA

BBQ-Geheimnisse: Das beste Steak der USAJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 25.03.2020: BBQ-Geheimnisse: Das beste Steak der USA

44 Min.Folge vom 25.03.2020Ab 12

Die besten Griller der Welt treffen sich auf der "World Food Championship" in Dallas, Texas. Hier gibt es elf BBQ-Kategorien. Stephan Berghaus und sein Team haben sich für das "beste Steak" qualifiziert und wollen unbedingt unter die Top Ten und damit ins Finale der World Championship. Und: Hoffmann on Tour: Festival der Currywurst

Alle verfügbaren Folgen