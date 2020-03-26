Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

So is(s)t Deutschland - Update Marie-Luise (1)

Kabel Eins
Folge vom 26.03.2020
So is(s)t Deutschland - Update Marie-Luise (1)

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.03.2020: So is(s)t Deutschland - Update Marie-Luise (1)

43 Min.
Folge vom 26.03.2020
Ab 12

Ein Leben am Existenzminimum - für die einen unvorstellbar, für andere wiederum knallharte Realität. Wie schlägt man sich mit 60 Euro pro Woche durch? Für Rentnerin Marie-Luise ist das Alltag. Vor einem Jahr hat Dirk Hoffmann die 71-Jährige schon einmal besucht. Jetzt möchte er wissen, wie es ihr heute geht. Da Marie-Luise bald Geburtstag hat, kochen die beiden ein Drei-Gang-Menü.

