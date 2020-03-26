So is(s)t Deutschland - Update Marie-Luise (1)Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.03.2020: So is(s)t Deutschland - Update Marie-Luise (1)
43 Min.Folge vom 26.03.2020Ab 12
Ein Leben am Existenzminimum - für die einen unvorstellbar, für andere wiederum knallharte Realität. Wie schlägt man sich mit 60 Euro pro Woche durch? Für Rentnerin Marie-Luise ist das Alltag. Vor einem Jahr hat Dirk Hoffmann die 71-Jährige schon einmal besucht. Jetzt möchte er wissen, wie es ihr heute geht. Da Marie-Luise bald Geburtstag hat, kochen die beiden ein Drei-Gang-Menü.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins