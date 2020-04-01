Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Mama kann nicht kochen

Kabel EinsFolge vom 01.04.2020
Mama kann nicht kochen

Mama kann nicht kochenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 01.04.2020: Mama kann nicht kochen

44 Min.Folge vom 01.04.2020Ab 12

Nicht jede Mama ist eine Leuchte am Herd. Macht aber auch nix! Chefkoch Semi Hassine ist schon zur Stelle: Er bringt Mutti das Kochen bei. Ob er es heute schafft, Mama Claudja in die hohe Kunst des Fischstäbchen-Bratens einzuweisen und damit den Haussegen wieder gerade zu rücken? Das wird auf jeden Fall ein schönes Stückchen Arbeit.

Alle verfügbaren Folgen