Australien Food mit deutschem Auswanderer Tino DeesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.04.2020: Australien Food mit deutschem Auswanderer Tino Dees
45 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 12
Tino Dees hat seinen Traum verwirklicht. Er lebt seit zehn Jahren im Paradies. Zumindest glaubt er daran. Der Metzger aus Thüringen lebt im australischen Sydney. Traumhafte Strände mit blauem Wasser, Sonne pur, relaxte Atmosphäre und vor allem das australische Essen begeistern den Deutschen. "Abenteuer Leben" hat das Essen in der heimlichen Hauptstadt Australiens getestet. Und: TK-Perlen: Was taugt Currywurst aus dem Supermarkt?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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