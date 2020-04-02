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Abenteuer Leben am Sonntag

Australien Food mit deutschem Auswanderer Tino Dees

Kabel EinsFolge vom 02.04.2020
Australien Food mit deutschem Auswanderer Tino Dees

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 02.04.2020: Australien Food mit deutschem Auswanderer Tino Dees

45 Min.Folge vom 02.04.2020Ab 12

Tino Dees hat seinen Traum verwirklicht. Er lebt seit zehn Jahren im Paradies. Zumindest glaubt er daran. Der Metzger aus Thüringen lebt im australischen Sydney. Traumhafte Strände mit blauem Wasser, Sonne pur, relaxte Atmosphäre und vor allem das australische Essen begeistern den Deutschen. "Abenteuer Leben" hat das Essen in der heimlichen Hauptstadt Australiens getestet. Und: TK-Perlen: Was taugt Currywurst aus dem Supermarkt?

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