On tour im Traum-Land aller TruckerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.01.2020: On tour im Traum-Land aller Trucker
88 Min.Folge vom 12.01.2020Ab 12
Diesmal geht es in die USA. Dort lebt die Truckerin Maya Pyskaty, die im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ganz nach oben will. Die "Mid-America Trucking Show" ist das größte und wichtigste Event der amerikanischen Transport-Szene. Eine Jury kürt die schönsten Laster. Wird sie heute gewinnen und sich somit ihren Traum erfüllen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins