Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins Folge vom 12.01.2020
Folge vom 12.01.2020: On tour im Traum-Land aller Trucker

88 Min. Ab 12

Diesmal geht es in die USA. Dort lebt die Truckerin Maya Pyskaty, die im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ganz nach oben will. Die "Mid-America Trucking Show" ist das größte und wichtigste Event der amerikanischen Transport-Szene. Eine Jury kürt die schönsten Laster. Wird sie heute gewinnen und sich somit ihren Traum erfüllen?

