Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.04.2020: Meal Prep
45 Min.Folge vom 03.04.2020Ab 12
Lisa Angermann betreibt heute Meal Prepping. Klingt erstmal abgefahren - ist es aber gar nicht. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern "meal" für Mahlzeit und "prep" für "preparation", also Vorbereitung zusammen und steht ganz einfach für das Vorkochen von ganzen Mahlzeiten. Diese Essensvorbereitung hilft dabei, Zeit und Geld zu sparen und auf eine gesündere Ernährung zu achten. Und: DIY mit Kenny: Palettenküche
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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