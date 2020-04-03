Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Meal Prep

Kabel EinsFolge vom 03.04.2020
Meal Prep

Meal PrepJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 03.04.2020: Meal Prep

45 Min.Folge vom 03.04.2020Ab 12

Lisa Angermann betreibt heute Meal Prepping. Klingt erstmal abgefahren - ist es aber gar nicht. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern "meal" für Mahlzeit und "prep" für "preparation", also Vorbereitung zusammen und steht ganz einfach für das Vorkochen von ganzen Mahlzeiten. Diese Essensvorbereitung hilft dabei, Zeit und Geld zu sparen und auf eine gesündere Ernährung zu achten. Und: DIY mit Kenny: Palettenküche

Alle verfügbaren Folgen