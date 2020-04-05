Abenteuer Leben Spezial - Was Sie noch nicht über Ostern wusstenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.04.2020: Abenteuer Leben Spezial - Was Sie noch nicht über Ostern wussten
90 Min.Folge vom 05.04.2020Ab 12
Das Färben von bunten Eiern in der Osterzeit kennt jeder. Doch es gibt auch farbenfrohe Eier, die so von Hühnern gelegt wurden. "Abenteuer Leben" geht dem Geheimnis auf den Grund. Außerdem werden Küchenhelfer rund ums Ei, wie ein Rühreikocher für die Mikrowelle, unter die Lupe genommen. Außerdem testet Chefkoch Achim mit einem typischen Ostergericht die Jugend: Bekommen sie einen Falschen Hasen mit Rosenkohl und Kartoffelstampf hin?
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins