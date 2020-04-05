Der Tutorial-Checker - mit DIY-Videos zum echten Männergarten?!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.04.2020: Der Tutorial-Checker - mit DIY-Videos zum echten Männergarten?!
75 Min.Folge vom 05.04.2020Ab 12
Reporter Cornel Bunz wird wieder zum Tutorial-Checker und überprüft Video-Anleitungen aus dem Netz auf ihre Machbarkeit. Diesmal plant er den ultimativen Männer-Garten und will dafür eine Feuerstelle im Boden versenken. Ein Tisch aus Beton soll als Kamin oder Bierkühler dienen. Und zuletzt will Cornel eine Bar zum aus- und einklappen nachbauen. Und: Der große Lieferdienst-Check / Der Corona Rechte-Check / Die lustigsten Polizisten
