Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Das Oma-Restaurant

Kabel EinsFolge vom 06.04.2020
Das Oma-Restaurant

Das Oma-RestaurantJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 06.04.2020: Das Oma-Restaurant

44 Min.Folge vom 06.04.2020Ab 12

Bei Oma schmeckt's immer noch am besten - genau das hat sich auch Jody Scaravella aus Staten Island, New York, gedacht und ein Restaurant eröffnet, in dem statt professioneller Köche ausschließlich Großmütter kochen. Das Geschäft boomt, denn die Omas stecken so manchen Spitzenkoch in die Tasche. Aber werden hier auch wirklich Kindheitserinnerungen wahr? "Abenteuer Leben"-Reporter Johannes Zenglein will das vor Ort herausfinden. Und: GoG Grillfleisch-Eintopf

Alle verfügbaren Folgen