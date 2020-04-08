Eier-Gadgets und Hacks mit AchimJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.04.2020: Eier-Gadgets und Hacks mit Achim
Folge vom 08.04.2020
Nie essen die Deutschen so viele Eier wie jetzt um Ostern herum. Doch wer meint, dass ein einfaches Rührei schon das Beste ist, was die Küche hergibt, der hat seine Rechnung nicht mit Achim Müller gemacht. Denn der Chefkoch, mit der sprichwörtlichen Berliner Schnauze, testet heute seltsame, lustige und vielleicht sogar praktische Gadgets und Hacks rund ums Ei. Und: 3 Gänge für 3 Euro mit Simon Lang
