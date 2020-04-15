Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.04.2020: Crazy Food Amsterdam
46 Min.Folge vom 15.04.2020Ab 12
Reporter Alex Königs ist nach Amsterdam gefahren, um crazy Fastfood Trends wie Avocado Pommes, Hot Dogs im Laugenbrötchen mit buntem Kohl oder Sirup-Waffeln mit Marshmallow Topping zu probieren. Ob ihm die verrückten holländischen Fastfood Kreationen schmecken? Und: Das 111-Euro-Sandwich / Der Schlangenmann
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
