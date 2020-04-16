Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.04.2020: Pimp my Konserve
44 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12
Die Zeit ist knapp, der Hunger groß und schon landet ein Fertiggericht auf dem Teller. So eine Mahlzeit muss aber nicht öde schmecken oder ungesund sein. Mit ein paar Handgriffen zeigt Dirk Hoffmann, wie aus einem Fertiggericht ein wahres Schmankerl wird. Und: Das kochen die Promis
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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