Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.05.2021: DIY Top Projekte für den Sommer
91 Min.Folge vom 09.05.2021Ab 12
Der Heimwerker Tommo und der Reporter Tim wollen das Urlaubsfeeling in den heimischen Garten holen. Dabei zaubern sie ihren eigenen kleinen Gartenpool. Außerdem findet Kenny beim Frühjahrsputz im Keller einige Schätzchen.
