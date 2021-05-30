Thema u. a.: Kai Böcking reist ... Traumreisen zum Greifen nah!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.05.2021: Thema u. a.: Kai Böcking reist ... Traumreisen zum Greifen nah!
98 Min.Folge vom 30.05.2021Ab 12
Seit knapp zehn Jahren ist Kai Böcking für "Abenteuer Leben" auf der ganzen Welt unterwegs. Doch welche Traumreisen sind tatsächlich für jedermann zu realisieren und auch bezahlbar? Das verrät Kai in seinen persönlichen Top 5 und reist dafür in die USA, nach Asien, Afrika und auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
