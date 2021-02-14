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Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Mein Rastplatz: Das Leben mit Corona

Kabel EinsFolge vom 14.02.2021
Thema u. a.: Mein Rastplatz: Das Leben mit Corona

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 14.02.2021: Thema u. a.: Mein Rastplatz: Das Leben mit Corona

90 Min.Folge vom 14.02.2021Ab 12

Die Menschen am "Alten Rasthof Berg" in Oberfranken lassen sich vom Auf und Ab der Corona-Krise nicht unterkriegen. Trotz aller erforderlicher Maßnahmen bieten sie ihren Truckern eine "Heimat für unterwegs". "Abenteuer Leben" begleitet ein weiteres Mal das Team: Chefin Sabine Kniebaum hat eine Idee, wie sie aus den T-Shirts für das ausgefallene Truckerfest 2020 einen Kassenschlager macht. Und auch beim erotischen LKW-Shooting überzeugt die blonde und zierliche Barbie. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.

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