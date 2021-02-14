Thema u. a.: Mein Rastplatz: Das Leben mit CoronaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.02.2021: Thema u. a.: Mein Rastplatz: Das Leben mit Corona
90 Min.Folge vom 14.02.2021Ab 12
Die Menschen am "Alten Rasthof Berg" in Oberfranken lassen sich vom Auf und Ab der Corona-Krise nicht unterkriegen. Trotz aller erforderlicher Maßnahmen bieten sie ihren Truckern eine "Heimat für unterwegs". "Abenteuer Leben" begleitet ein weiteres Mal das Team: Chefin Sabine Kniebaum hat eine Idee, wie sie aus den T-Shirts für das ausgefallene Truckerfest 2020 einen Kassenschlager macht. Und auch beim erotischen LKW-Shooting überzeugt die blonde und zierliche Barbie. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins