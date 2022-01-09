Endlich ab ins Warme: Das Urlaubs-DuellJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.01.2022: Endlich ab ins Warme: Das Urlaubs-Duell
80 Min.Folge vom 09.01.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz testet zwei traumhafte Reiseziele: Den Dauerbrenner Dominikanische Republik und die Newcomer namens Kapverdischen Inseln. Wo urlaubt es sich besser? Im karibischen All Inclusive-Mekka oder auf einer der Inseln vor den Toren Europas? Cornel bereist beide Ziele und bittet zum Urlaubsduell: Welcher Strand ist der schönste? Wo isst und trinkt man am besten? Und: Wo gibt's mehr fürs Geld? Und: "Unser Hawaii!" Die besten Geheimtipps der Reimanns
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
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