Schnell & günstig bauen? Ein echtes Haus aus XXL-Kinder-Bausteinen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.10.2023: Schnell & günstig bauen? Ein echtes Haus aus XXL-Kinder-Bausteinen
86 Min.Folge vom 15.10.2023Ab 12
"Abenteuer Leben" begleitet Georges Ries, der sich sein Traumhaus aus XXL-Holz-Steinen selbst baut. Diese erinnern vom Look und dem Steckprinzip sehr an kleine, weltberühmte Spielzeug-Klemmbausteine. In nur zehn Tagen will George so seinen Rohbau hochziehen - ohne Profis. Doch schon am ersten Tag kommt der Zeitplan durcheinander.
