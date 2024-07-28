Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Vom Schrottwohnwagen zum Luxuscamper

Kabel EinsFolge vom 28.07.2024
Vom Schrottwohnwagen zum Luxuscamper

Vom Schrottwohnwagen zum Luxuscamper

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 28.07.2024: Vom Schrottwohnwagen zum Luxuscamper

91 Min.Folge vom 28.07.2024Ab 12

"Abenteuer Leben"-Reporter Raffael Lauer will campen, doch günstige Wohnmobile sind schwer zu finden. Seine Idee: Einen alten Wohnanhänger für maximal 5.000 Euro mit Hilfe von Fahrzeug-Experte Rudi Dietl modern umbauen. In Fockbek schaut er sich bei Europas größtem Wohnwagen-Hersteller an, wie die Profis einen Wohnwagen bauen. Dabei darf er exklusiv einen Tag an verschiedenen Stationen mitarbeiten.

