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Abenteuer Leben Spezial

Zwiebelkuchen, Grünkohl & Co.: Wie gut kocht Deutschlands Jugend?

Kabel EinsStaffel 2019Folge 1vom 07.04.2019
Zwiebelkuchen, Grünkohl & Co.: Wie gut kocht Deutschlands Jugend?

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Abenteuer Leben Spezial

Folge 1: Zwiebelkuchen, Grünkohl & Co.: Wie gut kocht Deutschlands Jugend?

89 Min.Folge vom 07.04.2019Ab 12

Chefkoch Achim Müller ist der Meinung: Die Jugend kann nicht kochen! Ob das stimmt? Auf der Speisekarte stehen heute regionale deutsche Klassiker: Lecker Zwiebelkuchen und deftige Soljanka, Grünkohl mit Pinkel und Rahmschwammerl mit Semmelknödeln. Diesmal können die Kandidaten aus drei Jokern wählen. Wer gewinnt den Wettbewerb? Die Jugend im Norden, Süden, Westen oder Osten?

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