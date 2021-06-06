Top-Grill-Rezepte von 5 ProfisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 06.06.2021: Top-Grill-Rezepte von 5 Profis
90 Min.Folge vom 06.06.2021Ab 12
Frühlingszeit bedeutet für viele: endlich wieder Grillzeit und gesellige Abende im Freien. Fünf Köche und BBQ-Meister verraten ihre besten Tipps und Lieblingsrezepte: vom original amerikanischen Rib-Eye-Steak über raffiniert gegrillten Spargel bis hin zu Obstsalat mit Garnelen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins