DIY-Projekt: das frostfreie HochbeetJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 28.03.2021: DIY-Projekt: das frostfreie Hochbeet
89 Min.Folge vom 28.03.2021Ab 12
Ein klassisches Hochbeet für den Balkon, das sich im Handumdrehen zum Frühbeet mit Dach verwandeln lässt – DIY, schnell und selbstgebaut. Doch worauf kommt es beim Bau wirklich an, damit das Beet wetterfest bleibt? Welche Materialien eignen sich, und wie schützt man es vor Regen und Kälte? Außerdem: Wie wird das Hochbeet richtig befüllt, damit es frostfrei bleibt und Pflanzen optimal wachsen können?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins