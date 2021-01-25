Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Von Amerika bis Australien: Das sind die aktuellen Kaffeetrends

Kabel Eins
Folge vom 25.01.2021
Von Amerika bis Australien: Das sind die aktuellen Kaffeetrends

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.01.2021: Von Amerika bis Australien: Das sind die aktuellen Kaffeetrends

43 Min.
Ab 6

Eines haben heißer Whiskey Morning-Coffee von den Cowboys, kalter Kaffee-Likör aus Australien und Nitro-Coffee mit Stickstoff aus Texas gemeinsam: Sie sind neu, innovativ und schmecken lecker. Bartender Andreas Till hat alle drei ausprobiert und gibt Kaffee-Tipps für zuhause. Und: Die gute alte Knolle - Leckeres aus der Kartoffel

