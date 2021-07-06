Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.07.2021: Nationenkampf Pommes Frites
43 Min.Folge vom 06.07.2021Ab 12
Wer macht die besten Pommes? Um diese Frage zu klären, treten drei Länder gegeneinander an: Belgien, Niederlande und Deutschland. "Abenteuer Leben"- Reporter Alex hat sich in allen drei Ländern durchprobiert und kürt am Ende den Sieger. Wer gewinnt die Fritten EM?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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