Thema u. a.: Nationenkampf Pommes FritesJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Nationenkampf Pommes Frites
43 Min.Ab 12
Wer macht die besten Pommes? Um diese Frage zu klären, treten drei Länder gegeneinander an: Belgien, Niederlande und Deutschland. "Abenteuer Leben"- Reporter Alex hat sich in allen drei Ländern durchprobiert und kürt am Ende den Sieger. Wer gewinnt die Fritten EM?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins