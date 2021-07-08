Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.07.2021: Thema u. a.: Hybrid Food
43 Min.Folge vom 08.07.2021Ab 12
Lisa Angermann beschäftigt sich heute mit dem Thema Hybrid-Food, also mit neuen Kreationen aus zwei altbewährten Rezepten. Die skurrilen Kreuzungen haben Amerika schon längst im Griff. Wird der Trend auch hierzulande die Geschmacksnerven im Sturm erobern? Und: JKNK Szegediner Gulasch
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
