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Abenteuer Leben täglich

Die große Steak-Kunde mit dem Fleischpapst

Kabel EinsFolge vom 09.07.2021
Die große Steak-Kunde mit dem Fleischpapst

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.07.2021: Die große Steak-Kunde mit dem Fleischpapst

43 Min.Folge vom 09.07.2021Ab 12

Als "Fleischpapst" wurde er deutschlandweit bekannt - Ludwig "Lucki" Maurer. Sein Motto: "Es muss nicht immer Filet sein". Für "Abenteuer Leben" verrät er seine fünf unterschätzten Lieblings-Cuts vom Rind - preisgünstig sowie mega lecker! Und: E-Auto mit größter Reichweite

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