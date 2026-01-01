Thema u. a.: Die große Steak-Kunde mit dem FleischpapstJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Die große Steak-Kunde mit dem Fleischpapst
43 Min.Ab 12
Als "Fleischpapst" wurde er deutschlandweit bekannt - Ludwig "Lucki" Maurer. Sein Motto: "Es muss nicht immer Filet sein". Für "Abenteuer Leben" verrät er seine fünf unterschätzten Lieblings-Cuts vom Rind - preisgünstig sowie mega lecker! Und: E-Auto mit größter Reichweite
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins