Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Handy-Gadgets 2021
42 Min.Ab 12
Ob beim Streamen, Fotografieren oder Surfen - mit den richtigen Gadgets verwandelt sich das Smartphone in einen Alleskönner. Vorausgesetzt die Produkte halten, was sie versprechen. Und genau das prüfen die Reporter Tobi und Chrissi heute. Sie nehmen die Gadgets unter die Lupe, die sie immer schon einmal testen wollten. Und: Backen in geil.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
