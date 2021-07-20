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Abenteuer Leben täglich

Skurrile Grill-Gadgets

Kabel EinsFolge vom 20.07.2021
Skurrile Grill-Gadgets

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.07.2021: Skurrile Grill-Gadgets

42 Min.Folge vom 20.07.2021Ab 12

Sommer, Sonne, grillen - und das am besten jeden Tag. Gut, dass es gegen die Eintönigkeit zahlreiches Grill-Zubehör gibt, das nicht nur Genuss, sondern auch Spaß verspricht. Zusammen mit Ruhrpott-Griller David Nöcker testet Moderatorin Seraphina fünf heiße Gadgets am Grillhimmel. Und: Burn Baby Burn - Chili.

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