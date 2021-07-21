Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.07.2021: Zecken-Fakten-Check 2021
42 Min.Folge vom 21.07.2021Ab 12
Reisen wie gewohnt? Immer noch Fehlanzeige. Deshalb verbringen die Deutschen wieder mehr Zeit in den heimischen Wäldern. Doch genau da lauern Zecken. Wie schützt man sich am besten vor den kleinen Vampiren? Und: Leges Hybrid-Knaller: Schwaben-Spätzle-Burger
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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