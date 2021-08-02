Check it - pimp it: CurrywurstJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.08.2021: Check it - pimp it: Currywurst
42 Min.Folge vom 02.08.2021Ab 12
Lisa und Toni testen, wie die klassische Currywurst aus dem Supermarkt schmeckt. Halten die Produkte das, was sie versprechen? Außerdem zeigen die beiden Profiköche, wie das Fastfood ganz einfach zuhause aufgepeppt werden kann. Und: BBQ Deluxe
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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