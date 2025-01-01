Thema u. a.: Hot im Pott: US-Grillklassiker neu interpretiertJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Hot im Pott: US-Grillklassiker neu interpretiert
42 Min.Ab 12
Food-Experte David Nöcker macht es sich zur Aufgabe, die besten US-Grill-Rezepte nachzukochen. Neben saftigen Burgern gibt es köstliche Sandwiches und appetitliche Burritos. Doch wie schmecken die US-Klassiker am Ende wirklich? Und: Imbissbuden-Check Mallorca 2021
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins