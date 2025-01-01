Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Fast Food Hacker: Köfte
42 Min.Ab 12
Multitalent Mergim Muja und TV-Köchin Felicitas Then wagen sich an köstliche Köfte mit hausgemachten Kartoffelchips und Bulgur-Salat. Schaffen sie es, das Geheimrezept zu knacken und ein außergewöhnliches Gericht auf den Teller zu zaubern? Bewertet werden die beiden von einer hochkarätigen Jury, die das Ergebnis ganz genau unter die Lupe nimmt. Und: TOP 5 Retro Konsolen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
