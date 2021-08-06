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Abenteuer Leben täglich

Urlaub für den Gaumen: Spanien

Kabel EinsFolge vom 06.08.2021
Urlaub für den Gaumen: Spanien

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.08.2021: Urlaub für den Gaumen: Spanien

43 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 12

Die Katalanin Nuria Roig de Puig kocht heute gemeinsam mit ihrem Kinderfreund Christian Köstlichkeiten aus ihrer Heimat Spanien und zeigt dabei, wie Aioli, Tortilla de patatas, frittierte Auberginen, Chorizo und Paella auch ganz einfach zuhause gelingen.

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