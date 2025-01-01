Abenteuer Leben täglich
Onlineshopping-Gigant Amazon unterbietet sich selbst. Denn in jedem Land, in dem der Konzern einen eigenen Standort hat, gelten andere Preise. Wo gibt es die besten Schnäppchen? Und wie funktioniert der Versand nach Deutschland? Sparfuchs Daniel Güldner hat es getestet. Und: DIY-Campingbus: Umbau in zwei Tagen.
