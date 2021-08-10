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Abenteuer Leben täglich

Fahrradkontrolle Neuruppin

Kabel EinsFolge vom 10.08.2021
Fahrradkontrolle Neuruppin

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.08.2021: Fahrradkontrolle Neuruppin

43 Min.Folge vom 10.08.2021Ab 12

Fahrradfahren ist äußerst beliebt. Doch der Trend hat auch Schattenseiten, denn die Zahl der Fahrradunfälle ist seit Jahren konstant hoch. "Abenteuer Leben" begleitet die Polizei Neuruppin in Brandenburg. Was die Beamten bei ihren Kontrollen feststellen, ist teilweise erschreckend: fehlende Beleuchtung, keine Reflektoren, platte Reifen oder defekte Bremsen. Die Beamten verhängen Verwarngelder und machen deutlich: Verkehrsregeln gelten auch für Fahrradfahrer.

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