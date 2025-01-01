Thema u. a.: Fahrradkontrolle NeuruppinJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Fahrradkontrolle Neuruppin
43 Min.Ab 12
Fahrradfahren ist äußerst beliebt. Doch der Trend hat auch Schattenseiten, denn die Zahl der Fahrradunfälle ist seit Jahren konstant hoch. "Abenteuer Leben" begleitet die Polizei Neuruppin in Brandenburg. Was die Beamten bei ihren Kontrollen feststellen, ist teilweise erschreckend: fehlende Beleuchtung, keine Reflektoren, platte Reifen oder defekte Bremsen. Die Beamten verhängen Verwarngelder und machen deutlich: Verkehrsregeln gelten auch für Fahrradfahrer.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
