Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.08.2021: Thema u. a.: Top X Brottrends vom Grill
43 Min.Folge vom 23.08.2021Ab 12
Bernd Siefert, Konditorweltmeister und Weltkonditor des Jahres 2015, stellt seine internationalen Brotrezepte vor. Dabei wird das Brot nicht gebacken, sondern gegrillt. Außerdem wirft "Abenteuer Leben" einen Blick hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Konditoreien Deutschlands. Und: Pfannkuchen-Alternativen im Check
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins