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Abenteuer Leben täglich

Top X Brottrends vom Grill

Kabel EinsFolge vom 23.08.2021
Top X Brottrends vom Grill

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 23.08.2021: Top X Brottrends vom Grill

43 Min.Folge vom 23.08.2021Ab 12

Bernd Siefert, Konditorweltmeister und Weltkonditor des Jahres 2015, stellt seine internationalen Brotrezepte vor. Dabei wird das Brot nicht gebacken, sondern gegrillt. Außerdem wirft "Abenteuer Leben" einen Blick hinter die Kulissen einer der erfolgreichsten Konditoreien Deutschlands. Und: Pfannkuchen-Alternativen im Check

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