Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.08.2021: DIY Blitz-Eis mit Achim
42 Min.Folge vom 24.08.2021Ab 12
Chefkoch Achim zaubert außergewöhnliche Eis-Kreationen. Diesmal zeigt er, wie man das perfekte Blitz-Eis ganz einfach selbst zubereiten kann. Dabei kann jeder seine eigene Lieblingssorte genießen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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