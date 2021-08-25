Können Politiker kochen? Achim Müller Spezial zur BundestagswahlJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.08.2021: Können Politiker kochen? Achim Müller Spezial zur Bundestagswahl
42 Min.Folge vom 25.08.2021Ab 12
"Abenteuer Leben"-Chefkoch Achim Müller nimmt anlässlich der anstehenden Bundestagswahl statt der Jugend diesmal Politiker in der Küche unter die Lupe. Dabei bleibt er seiner provokanten These treu: Auch so mancher Politiker kann nicht kochen! Stimmt das oder wird Achim eines Besseren belehrt?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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